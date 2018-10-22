Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу в Московском районе Петербурга

357
0 Оставить комментарий

Мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 октября. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который изнасиловал 14-летнюю девочку в Московском районе Санкт-Петербурга.

Как стало известно ФАН, в субботу, 21 октября, с заявлением в полицию обратилась мать девочки, которая сообщила, что мужчина около 02.00 в своей квартире по Ленинскому проспекту совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал ее дочь.

Сотрудники правоохранительных органов в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого мужчину по месту жительства.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование, насильственные действия сексуального характера».

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое