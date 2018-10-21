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Серьезное ДТП с двумя машинами произошло на Приморском шоссе в Ленобласти

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Серьезное ДТП с двумя машинами произошло на Приморском шоссе в Ленобласти

Санкт-Петербург, 21 октября. Очевидцы сообщили о ДТП с двумя машинами на Приморском шоссе в Ленобласти.

Авария случилась по дороге к Лисьему носу в воскресенье, 21 октября. Судя по фотографиям, машины получили серьезные механические повреждения, однако детальной информации о том, что произошло на трассе, нет. Также неизвестно о пострадавших.

Очевидцы утверждают, что машины сбили столб у дороги. Один из автомобилей уже забрал эвакуатор. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что микроавтобус «Газель Next» столкнулся с грузовым автомобилем на КАД в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие.

Автор: Алексей Громов
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