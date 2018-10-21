Три человека пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 октября. Микроавтобус «Газель Next» столкнулся с грузовым автомобилем на КАД в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие.

Как пишет ИА REGNUM со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария случилась в воскресенье, 21 октября, около 15.00 на внешнем кольце КАД в Красногвардейский районе у съезда на Мурино: столкнулись «КамАЗ» и «Газель Next», пострадали три человека.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно прибыли на место аварии и госпитализировали мужчину-водителя и двух пассажирок, они получили серьезные травмы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.