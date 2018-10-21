Микроавтобус загорелся на Киевском шоссе в Ленобласти

Санкт-Петербург, 21 октября. Микроавтобус загорелся на Киевском шоссе в Ленинградской области. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

ЧП случилось рядом с деревней Дони в воскресенье, 21 октября. К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало. Детали произошедшего уточняются.

«На Киевском шоссе из города возле Дони горит на дороге микроавтобус», — отмечает один из пользователи соцсетей.

Ранее сообщалось о том, что страшное ДТП произошло на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге: маршрутный автобус врезался в грузовик с цистерной.