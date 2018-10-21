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Более 400 экспонатов представят на выставке к столетию Музея Востока в Москве

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Более 400 экспонатов представят на выставке к столетию Музея Востока в Москве

Москва, 21 октября. Жителей и гостей столицы приглашают на выставку, посвященную столетию Государственного музея Востока, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы».

Более 400 экспонатов представят в рамках выставки. В частности, в период с 31 октября по 20 января следующего года будет работать экспозиция, получившая название «Восток. Другая красота». Она поделена на следующие разделы: «Центральная Азия», «Страны ислама», «Кавказ», «Китай», «Корея», «Япония» и «Юго-Восточная Азия». 

В выставочных залах можно будет увидеть предметы живописи и декоративно-прикладного искусства, традиционные наряды и головные уборы.

«В 2018 году исполняется 100 лет со дня основания Государственного музея Востока. Это единственный в России культурный центр, специализирующийся на хранении, изучении и популяризации искусства стран и народов Востока», — отмечается на сайте.

Автор: Ксения Пудовкина
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