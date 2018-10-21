Маршрутка влетела в тягач с цистерной в Петербурге, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 21 октября. Страшная авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге: маршрутный автобус врезался в седельный тягач с цистерной.

Как пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП. Санкт.-Петербург», серьезные механические повреждения получила маршрутка, на месте находятся четыре машины скорой помощи, две реанимации пожарная машина, сотрудники ГИБДД и ремонтных бригад.

В ДТП есть пострадавшие, их выносят на носилках. На участке перед съездом на Токсовское шоссе движение затрудненно, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».