Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Маршрутка влетела в тягач с цистерной в Петербурге, есть пострадавшие

82
0 Оставить комментарий

Маршрутка влетела в тягач с цистерной в Петербурге, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 21 октября. Страшная авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге: маршрутный автобус врезался в седельный тягач с цистерной.

Как пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП. Санкт.-Петербург», серьезные механические повреждения получила маршрутка, на месте находятся четыре машины скорой помощи, две реанимации пожарная машина, сотрудники ГИБДД и ремонтных бригад.

В ДТП есть пострадавшие, их выносят на носилках. На участке перед съездом на Токсовское шоссе движение затрудненно, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое