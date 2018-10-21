Два человека попали в больницу после разлива ртути в квартире в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 октября. Два жителя коммунальной квартиры попали в больницу после разлива ртути во Фрунзенском районе Петербурга. Соответствующую информацию передает ТАСС.

Около пяти миллилитров ртути разлили в квартире, расположенной на Курской улице в Петербурге. Двоих человек госпитализировали, еще семь жителей коммунальной квартиры временно переехали к родственникам. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время проводится демеркуризация и очистка помещений. Для ликвидации последствий ЧП привлекали 25 человек и семь единиц специальной техники.