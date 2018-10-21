Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Два человека попали в больницу после разлива ртути в квартире в Петербурге

166
0 Оставить комментарий

Два человека попали в больницу после разлива ртути в квартире в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 октября. Два жителя коммунальной квартиры попали в больницу после разлива ртути во Фрунзенском районе Петербурга. Соответствующую информацию передает ТАСС.

Около пяти миллилитров ртути разлили в квартире, расположенной на Курской улице в Петербурге. Двоих человек госпитализировали, еще семь жителей коммунальной квартиры временно переехали к родственникам. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время проводится демеркуризация и очистка помещений. Для ликвидации последствий ЧП привлекали 25 человек и семь единиц специальной техники.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое