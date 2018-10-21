Трамвай сошел с рельсов в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 21 октября. Трамвай сошел с рельсов на проспекте Солидарности в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

Трамвай, курсирующий по маршруту № 10 от улицы Коммуны до проспекта Солидарности сошел с рельсов в воскресенье, 21 октября, на повороте у продуктового магазина.

Происшествие парализовало движение на участке — трамваи в сторону станции «Проспект Солидарности» уже собрались в очередь.