Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Трамвай сошел с рельсов в Невском районе Петербурга

50
0 Оставить комментарий

Трамвай сошел с рельсов в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 21 октября. Трамвай сошел с рельсов на проспекте Солидарности в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

Трамвай, курсирующий по маршруту № 10 от улицы Коммуны до проспекта Солидарности сошел с рельсов в воскресенье, 21 октября, на повороте у продуктового магазина.

Происшествие парализовало движение на участке — трамваи в сторону станции «Проспект Солидарности» уже собрались в очередь.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое