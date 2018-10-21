Самолет из Антальи в Петербург задержали на девять часов

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Санкт-Петербург, 21 октября. Туристы из Петербурга около девяти часов не могли улететь домой из аэропорта Антальи, пишут «Невские новости».

Порядка девяти часов провели в аэропорту Антальи туристы из Северной столицы из-за задержки вылета самолета. Им дали по кусочку пиццы и по бутылке воды, при этом не объяснив причин такой задержки. На связь с пассажирами не вышли ни представители турфирмы, ни авиакомпании.

Самолет должен был приземлиться в петербургском аэропорту «Пулково» в 00.20, однако он прибыл в город на Неве только около 09.00.

По словам очевидцев, другие пассажиры улетали лайнерами той же авиакомпании без задержек.