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Пенсионерка выпала с 16-го этажа в Петербурге

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Пенсионерка выпала с 16-го этажа в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 октября. Пенсионерка выпала из окна квартиры на 16-ом этаже в Московском районе Санкт-Петербурга.

Трагедия случилась возле дома 40/3 на Пулковском шоссе: пожилая женщина, которой на вид 70-80 лет, выпала из окна квартиры, расположенной на 16-ом этаже, и скончалась на месте. Ее тело нашли под окном многоэтажного дома.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося и устанавливают личность погибшей пожилой женщины. Об этом пишут «Невские новости».

Автор: Алексей Громов
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