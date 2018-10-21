Петербуржцев предупредили об усилении ветра

Санкт-Петербург, 21 октября. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупреждают об усилении ветра в начале рабочей недели. Соответствующую информацию передает пресс-служба регионального управления МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В понедельник, 22 октября, ожидается усиление юго-западного, западного ветра, его порывы составят от семи до 12 метров в секунду, а в некоторых районах — от 15 до 18 метров в секунду.

Горожан просят быть предельно внимательными и не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Автомобилистам рекомендуют не парковать машины под шаткими конструкциями.