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Пожарные потушили полыхавшую квартиру в Калининском районе Петербурга

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Пожарные потушили полыхавшую квартиру в Калининском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 21 октября. Серьезный пожар потушили 21 октября в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Сообщение о пожаре в доме на проспекте Культуры поступило в службу МЧС в воскресенье, 21 октября, около 10.30. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в 10.48.

На место ЧП работали девять человек личного состава МЧС и две специальные машины. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Специалисты разбираются во всех обстоятельствах случившегося и выясняют точную причину пожара.

Автор: Алексей Громов
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