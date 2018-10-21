Пожарные потушили полыхавшую квартиру в Калининском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 21 октября. Серьезный пожар потушили 21 октября в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Сообщение о пожаре в доме на проспекте Культуры поступило в службу МЧС в воскресенье, 21 октября, около 10.30. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в 10.48.

На место ЧП работали девять человек личного состава МЧС и две специальные машины. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Специалисты разбираются во всех обстоятельствах случившегося и выясняют точную причину пожара.