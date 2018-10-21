Пьяный мужчина сжег свою машину на Невском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 октября. Пьяный житель Санкт-Петербурга сжег свой автомобиль. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел в субботу, 20 октября, около 05.30. Известно, что сотрудники правоохранительных органов остановили машину, водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении, после этого он решил поджечь свою машину.

Авто выгорело полностью. К счастью, информации о пострадавших не поступало.