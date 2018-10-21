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Пьяный мужчина ударил ножом приятеля в Петербурге

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Пьяный мужчина ударил ножом приятеля в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который напал с ножом на пьяного товарища в Ленинградской области.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбудили в отношении мужчины, который 20 октября ударил ножом знакомого. Инцидент произошел в квартире, расположенной в Красносельском районе: двое мужчин распивали алкогольные напитки, после чего между ними разгорелся конфликт.

Мужчина взял нож и ударил пьяного товарища. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали. Сообщение о произошедшем поступило в отделение полиции из больницы.

Автор: Алексей Громов
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