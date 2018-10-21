Покупатель угнал BMW у автовладельца в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 октября. Сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на автовладельца и похитил BMW в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел в Приморском районе города: мужчина под предлогом покупки автомобиля встретился с его владельцем и похитил BMW 1997 года. Злоумышленник, видимо, изначально не планировал платить 150 тысяч рублей владельцу машины. С заявлением в полицию обратился 27-летний мужчина.

Подозреваемого задержали в субботу, 20 октября. Им оказался 44-летний гражданин одной из северокавказских республик. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Угон».