Температура воздуха в Петербурге в ночь на 21 октября опустилась до нуля

Санкт-Петербург, 21 октября. Столбик термометра в пригородах Санкт-Петербурга опустился до нулевой отметки в ночь на воскресенье, 21 октября. Соответствующую информацию передает региональное управление МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

В дневное время суток сегодня воздух прогреется до 11 градусов плюсом, осадков синоптики не прогнозируют. Порывы ветра составят от четырех до девяти метров в секунду, в некоторых районах — до 12 метров в секунду.

Отметим, 18 октября в городе на Неве стало самым теплым за последние сто лет.