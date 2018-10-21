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Легковушка упала в яму на пересечении улиц Ткачей и Бабушкина в Петербурге

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Легковушка упала в яму на пересечении улиц Ткачей и Бабушкина в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 октября. Автомобиль упал в яму на пересечении улиц Ткачей и Бабушкина в Петербурге.

Как пишут «Невские новости», дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 20 октября: отечественная легковушка «Лада» угодила в огороженную забором яму, которую вырыли для ремонта газовой трубы.

Водитель, скорее всего, не заметил предупреждающих знаков и забора. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о том, что смертельная авария случилась на Уральской улице в ночь на 21 октября: иномарка налетела на препятствие, водитель погиб.

Автор: Алексей Громов
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