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Ртуть разлили в квартире во Фрунзенском районе Петербурга

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Ртуть разлили в квартире во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 21 октября. Две бригады сотрудников МЧС очистили помещения после разлива ртути в квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пишут «Невские новости».

Инцидент произошел 20 октября в квартире на Курской улице: разлилось пять миллилитров ртути. На место незамедлительно прибыли две бригады сотрудников МЧС, которые провели демеркуризацию и полную очистку помещений.

К счастью, информации о пострадавших не поступало. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно позвонить в службу спасения по телефону «01» или с мобильного телефона «112», «101».

Автор: Алексей Громов
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