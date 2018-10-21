Ртуть разлили в квартире во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 21 октября. Две бригады сотрудников МЧС очистили помещения после разлива ртути в квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пишут «Невские новости».

Инцидент произошел 20 октября в квартире на Курской улице: разлилось пять миллилитров ртути. На место незамедлительно прибыли две бригады сотрудников МЧС, которые провели демеркуризацию и полную очистку помещений.

К счастью, информации о пострадавших не поступало. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно позвонить в службу спасения по телефону «01» или с мобильного телефона «112», «101».