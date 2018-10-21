Водитель KIA Rio погиб в ДТП на Уральской улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 октября. Ночь на воскресенье, 21 октября, не обошлась без дорожно-транспортных происшествий: иномарка налетела на препятствие, водитель погиб. Об этом сообщает источник ФАН.

Смертельная авария случилась на Уральской улице в ночь на 21 октября: водитель, находившийся за рулем иномарки KIA Rio, не справился с управлением и налетел на препятствие на высокой скорости. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

По данному факту проводится проверка, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.