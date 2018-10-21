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Mercedes полностью выгорел в Курортном районе Петербурга

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Mercedes полностью выгорел в Курортном районе Петербурга

Санкт-Петербург, 21 октября. Пожарные потушили горевшую иномарку в Курортном районе Петербурга, передает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга.

Дорогостоящая машина немецкой марки Mercedes полностью выгорела на Александровском шоссе. Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 21 октября, около 04.50.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание, но спасти машину — нет. Возгорание полностью ликвидировали около 06.00. Известно, что на месте работали девять спасателей и две единицы спецтехники. К счастью, информации о пострадавших не поступало. 

Автор: Алексей Громов
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