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Два человека пострадали в страшном ДТП с иномарками на КАД в Ленобласти

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Два человека пострадали в страшном ДТП с иномарками на КАД в Ленобласти

Санкт-Петербург, 21 октября. Страшная авария случилась на внешнем кольце КАД во Всеволожском районе Ленобласти: иномарка влетела в машину, стоящую на обочине, два человека пострадали. Об этом сообщает источник ФАН.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье, 21 октября, около 04.00 во Всеволожском районе Ленинградской области: Volkswagen Polo влетел в стоящую на обочине Toyota.

Водитель и пассажир Volkswagen получили серьезные травмы, их незамедлительно госпитализировали в медучреждение: 42-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. О других пострадавших информации не поступало. В настоящее время правоохранители разбираются во всех обстоятельствах аварии, передает УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Автор: Алексей Громов
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