Следовавший из Петербурга в Таллин автобус врезался в стадо кабанов

Санкт-Петербург, 21 октября. Пассажирский автобус, следовавший из Петербурга в Таллин, врезался в стадо кабанов. Об этом пишут городские СМИ.

Происшествие зафиксировали на 190-м километре шоссе Таллин — Нарва. Известно, что автобус с пассажирами врезался в стадо кабанов, переходивших оживленную трассу. Информации о пострадавших людях не поступало, однако погибли два кабана.

Автобус повреждений не получил, поэтому он продолжил свой путь по маршруту. Движение на участке, где произошла авария, было затруднено в течение нескольких часов, так как спасатели ликвидировали последствия происшествия.