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Два человека выпали с балкона ресторана на шестом этаже в центре Петербурга

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Два человека выпали с балкона ресторана на шестом этаже в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 20 октября. Два человека выпали с балкона ресторана на шестом этаже в центре Петербурга. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в ресторане Zeppelin, который расположен недалеко от гостиницы «Азимут». На месте находятся сотрудники правоохранительных органов и представители Следственного комитета. Согласно предварительным данным, оба мужчины скончались.

По словам очевидцев, в ресторане в момент инцидента отмечали свадьбу. По информации Федерального агентства новостей, мужчины вышли курить на балкон и облокотились на ограждение. Шайбы и болты в конструкции сломались, из-за чего произошло обрушение ограждения. 

Автор: Настасья Шеркунова
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