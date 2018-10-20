Санкт-Петербург, 20 октября. Два человека выпали с балкона ресторана на шестом этаже в центре Петербурга. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в ресторане Zeppelin, который расположен недалеко от гостиницы «Азимут». На месте находятся сотрудники правоохранительных органов и представители Следственного комитета. Согласно предварительным данным, оба мужчины скончались.

По словам очевидцев, в ресторане в момент инцидента отмечали свадьбу. По информации Федерального агентства новостей, мужчины вышли курить на балкон и облокотились на ограждение. Шайбы и болты в конструкции сломались, из-за чего произошло обрушение ограждения.