Мошенница выманила 410 тысяч рублей у пенсионерки в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 октября. Пенсионерка из Петербурга стала жертвой мошенницы, которая прикинулась ее родственницей. Женщине удалось выманить 410 тысяч рублей.

Старушка обратилась в полицию 19 октября, она сообщила, что к ней на улице подошла женщина 45 лет. Новая знакомая представилась супругой племянника, который живет в Краснодаре. Она рассказала о болезни мужа и попросила средства на его лечение.

Мошенница расположила 85-летнюю пенсионерку и получила 410 тысяч рублей, после чего скрылась. Потерпевшая позвонила в Краснодарский край и выяснила, что никто из ее семьи не болеет. Правоохранительные органы разыскивают мошенницу.