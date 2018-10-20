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Налетчики похитили 10 IPhone и наушники из салона МТС в Петербурге

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Налетчики похитили 10 IPhone и наушники из салона МТС в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 октября. Сотрудники полиции Петербурга разыскивают преступника, ограбившего салон МТС на Наличной улице.

Заявление о пропаже дорогой техники поступило в правоохранительные органы 19 октября. По словам заявителя, из салона похитили 10 IPhone и наушники Apple Bluetooth AirPods.

Ущерб оценили в 407 тысяч рублей. Полиция проводит проверку инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в Петербурге двое неизвестных вынесли из салона МТС деньги и несколько телефонов.

Автор: Ирина Селезнева
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