Налетчики похитили 10 IPhone и наушники из салона МТС в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 октября. Сотрудники полиции Петербурга разыскивают преступника, ограбившего салон МТС на Наличной улице.

Заявление о пропаже дорогой техники поступило в правоохранительные органы 19 октября. По словам заявителя, из салона похитили 10 IPhone и наушники Apple Bluetooth AirPods.

Ущерб оценили в 407 тысяч рублей. Полиция проводит проверку инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в Петербурге двое неизвестных вынесли из салона МТС деньги и несколько телефонов.