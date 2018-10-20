Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 октября. На перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Обуховской обороны в Петербурге произошло ДТП. Легковой автомобиль сбил мотоциклиста, сообщили очевидцы.

Авария произошла около 17.00 в Невском районе. Водитель легковушки не успел затормозить и врезался в еще одну машину. В результате ДТП пострадал мотоциклист, по словам очевидцев, на место происшествия прибыла машина реанимации.

Кто стал виновником ДТП, разберутся правоохранительные органы. Они выясняют обстоятельства аварии. Ранее сообщалось, что водитель Niva сбил несовершеннолетнюю прямо на переходе в Петербурге.