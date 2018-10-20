Молодой петербуржец задушил мать поясом от халата во время ссоры

Санкт-Петербург, 20 октября. На улице Латышских Стрелков в Петербурге обнаружили труп 50-летней женщины со следами насильственной смерти. По данным полиции, жертва была задушена.

Преступление произошло 18 октября, когда женщина и ее 27-летний сын распивали алкогольные напитки. Затем между матерью и сыном произошел конфликт. Мужчина схватил пояс от халата и в порыве злости задушил женщину.

После совершения убийства он скрылся в неизвестном направлении. Полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование. Ранее сообщалось, что в Москве мужчина зарезал соседа по квартире прямо под камерами.