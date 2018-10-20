В Петербурге неизвестные разгоромили голубятню и убили птиц

Санкт-Петербург, 20 октября. Неизвестные сломали голубятню и убили птиц на улице Астафьева в Петербурге. По словам очевидцев, из 34 голубей выжило всего 18.

Вандалы выбрасывали птиц прямо на землю. Инцидент произошел 19 октября около 13.30 рядом со школой. Петербуржцы жалуются, что бездомных птиц ждет гибель от нападения ворон и чаек, приближающихся холодов.

Птицы, которые привыкли к жизни в голубятне, не приспособлены к существованию на улице. Очевидцы сообщают, что живодеры убили не менее 12 птиц. Около тридцати лет голубятня никому не мешала, а сейчас, когда ее хозяин находится в больнице, произошло нападение на птиц.