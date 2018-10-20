Беглов с волонтерами высадил сосны в Песочинском лесничестве

Санкт-Петербург, 20 октября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вместе с горожанами и представителями духовных общин принял участие в субботнике.

Беглов заглянул в Песочинское лестничество, где состоялась акция «Живи, лес!». Участники субботника высадили молодые сосны. На территории Петербурга планируется высадить тысячу деревьев и кустарников.

Чиновник считает, что каждый житель города на Неве должен заботиться о природе. В городе много промышленных предприятий, поэтому стоит подумать о «легких» — лесах и зелени. Беглов предложил петербуржцам посадить свою рощу, а потом устроить конкурс, у кого деревья выше и больше.

Ранее вице-губернатор Игорь Албин поучаствовал в субботнике вместе с сиротами из Центра содействия воспитанию номер 11.