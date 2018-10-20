Трое погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами

Санкт-Петербург, 20 октября. Трое погибших при взрыве на заводе пиротехники в Гатчине были иностранцами, рассказал источник в экстренных службах.

19 октября на заводе «Авангард» произошел мощный взрыв. По данным оперативного штаба, пока только на 64% разобраны завалы.

Как сообщили в СКР по Петербургу и Ленобласти, главный инженер незадолго до взрыва привел в помещение цеха лиц, которые не были трудоустроены на заводе. По словам источника, трое погибших при взрыве были иностранными гражданами, пишет ТАСС.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с места событий. В Гатчинской больнице находится пострадавшая, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще одного человека доставили в областную больницу на вертолете.