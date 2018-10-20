Chevrolet Niva сбила 17-летнюю девушку на пешеходном переходе в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 октября. Во Фрунзенском районе Петербурга около 15.20 произошло ДТП. Водитель Chevrolet Niva наехал на 17-летнюю девушку, сообщили Федеральному агентству новостей в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на улице Бухарестской. Водитель 1964 года рождения сбил несовершеннолетнего пешехода.

Отмечается, что девушка переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняются обстоятельства ДТП.