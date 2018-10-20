Девочка попала в больницу после удара в живот в петербургской школе

Санкт-Петербург, 20 октября. Правоохранительные органы в Петербурге проводят проверку после госпитализации 12-летней школьницы в тяжелом состоянии. По словам девочки, ее ударил одноклассник в живот, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Вечером 19 октября в полицию поступило сообщение из медучреждения о том, что школьница госпитализирована с тупой травмой живота. Медики диагностировали также разрыв селезенки. По данному факту проводится проверка, выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что полиция передала в СКР по Петербургу дело об отравлении восьми школьников парами ртути. Сотрудники полиции ищут лиц, оставивших металл в общественном месте.