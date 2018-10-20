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Албин вышел на субботник вместе с детьми-сиротами в Петербурге

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Албин вышел на субботник вместе с детьми-сиротами в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 октября. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в День благоустройства города помог с уборкой Центру содействия семейному воспитанию № 11.

Чиновник и дети-сироты убрали опавшие листья, посадили липу и кустарники, а также подмели дорожки и двор. По словам Албина, каждый человек должен найти свой путь, получить профессию.

Албин вышел на субботник вместе с детьми-сиротами в Петербурге

Он добавил, что благодаря шефству дети смогут найти себя в таких профессиях, как следователь и реставратор или выбрать другое дело по душе.

После субботника в здании на проспекте Космонавтов состоялось чаепитие. Албин привез детям сладкое угощение. Ранее сообщалось, что власти планируют высадить в городе не Неве более 30 тысяч тюльпанов.

Автор: Ирина Селезнева
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