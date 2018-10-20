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Россельхознадзор не пропустил в Петербург гнилую свинину из Чили

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Россельхознадзор не пропустил в Петербург гнилую свинину из Чили

Санкт-Петербург, 20 октября. Сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Петербург и Ленобласть 24 тонны свинины из Чили, от которой исходил неприятный запах, говорится в сообщении ведомства.

Куски мяса были сильно испорчены, небезопасная продукция источала запах гнили. После проверки экспертов выяснилось, что она выделяет мышечный сок и имеет серовато-зеленый цвет.

Отмечается, что это говорит о несоблюдении температурного режима при транспортировке продукта. Из-за нарушения ветеринарного законодательства России ввоз запрещен, крупная партия будет возвращена в Чили. Ранее эксперты забраковали арахис из Китая.

Автор: Ирина Селезнева
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