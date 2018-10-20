Главный инженер пустил в цех посторонних перед взрывом на заводе в Гатчине

Санкт-Петербург, 20 октября. В Ленобласти задержан главный инженер завода пиротехники «Авангард», на котором 19 октября произошел взрыв, говорится на сайте регионального управления СКР.

По версии следствия, главный инженер доступил к работе в цехе людей, которые не были трудоустроены официально и не имели допуска для работы с пиротехникой. Указанные лица нарушили технологию и меры безопасности, что повлекло смерть работников.

По последним данным, погибли четыре человека, работы по разборке завалов выполнены на 64%. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео пожара после взрыва на заводе. Два человека по-прежнему находятся в медучреждениях, еще одного пострадавшего ищут под завалами.