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«Последний воин»: петербургский «Зенит» представил Дзюбу в образе рестлера

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«Последний воин»: петербургский «Зенит» представил Дзюбу в образе рестлера

Санкт-Петербург, 20 октября. Петербургский ФК «Зенит» и московское «Динамо» сыграют в матче 11-го тура РПЛ 21 октября. В преддверии матча форвард Артем Дзюба представлен в образе рестлера «Последнего воина».

Прототипом для образа футболиста послужил американский рестлер Джеймс Брайан Хеллвиг, которого на Западе называли «последний воин». За последние десять матчей текущего сезона Артем Дзюба стал автором пяти голов, сделал одну результативную передачу.

Фото футболиста появилось на официальной странице клуба в соцсетях. Болельщики предположили, что Дзюба своим видом пытается запугать столичных соперников. Они поделились гифкой Хеллвига, на которой боец яростно встречает соперника на ринге.

Автор: Юлия Шелковенко
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