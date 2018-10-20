Памятник хирургу Анатолию Гранову установили под Петербургом

Санкт-Петербург, 19 октября. В поселке Песочный под Петербургом установили памятник хирургу, академику РАМН Анатолию Гранову.

Известный российский хирург, академик РАН, специалист в области хирургии печени ушел из жизни в 2017 году. Он внес большой вкоад в развитие лучевой диагностики, был автором более 400 научных публикаций.

Анатолий Гранов был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Он разработал метод комбинированного лечения рака печени, а также принимал участие в создании лекарственных препаратов. Гранов был первым в России, кто провел операцию по пересадке печени.