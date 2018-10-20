Самый большой паззл в мире представили в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 октября. В ДК имени Крупской в Петербурге представили самый большой пазл в мире «Вокруг света», видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Картинку собрали из 42000 элементов, она вошла в Книгу рекордов Гиннеса. На ней изображены египетские пирамиды, самые высокие здания мира, Тадж Махал, старинная мечеть из Самарканда, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, лондонский Биг Бэн, развалины Коллизея и пещерный монастырь Петры.

Организаторы выставки рассказали о некоторых зданиях, которые можно увидеть на собранном паззле.