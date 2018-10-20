Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Самый большой паззл в мире представили в Петербурге

47
0 Оставить комментарий

Самый большой паззл в мире представили в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 октября. В ДК имени Крупской в Петербурге представили самый большой пазл в мире «Вокруг света», видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Картинку собрали из 42000 элементов, она вошла в Книгу рекордов Гиннеса. На ней изображены египетские пирамиды, самые высокие здания мира, Тадж Махал, старинная мечеть из Самарканда, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, лондонский Биг Бэн, развалины Коллизея и пещерный монастырь Петры.

Самый большой паззл в мире представили в Петербурге

Организаторы выставки рассказали о некоторых зданиях, которые можно увидеть на собранном паззле.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое