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Названа общая площадь разрушения после взрыва на заводе в Гатчине

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Названа общая площадь разрушения после взрыва на заводе в Гатчине
Москва, 20 октября. Общая площадь разрушения четырехэтажного административного здания при взрыве пиротехники на заводе «Авангард» в Гатчине составила 1,8 тысячи квадратных метров.

Одноэтажное производственное здание полностью разрушено, сообщили в оперативных службах Ленинградской области. В результате пожара уничтожены три автомобиля, которые были припаркованы недалеко от места взрыва.

Известно, что с места происшествия вывезли около 900 кубометров обломков и строительного мусора. В настоящий момент завалы разобраны почти на 64 процента, пишет РИА Новости.

Мобильный диагностический комплекс «Стрела-П» проверит пригодность административного здания к последующей эксплуатации. К ликвидации последствий ЧС привлекли более двухсот человек и 66 единиц спецтехники.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео пожара после взрыва на заводе.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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