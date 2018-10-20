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Спасатели ищут под завалами последнего пострадавшего после взрыва в Гатчине

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Спасатели ищут под завалами последнего пострадавшего после взрыва в Гатчине
Москва, 20 октября. Один человек по-прежнему может оставаться под обломками на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине, сообщили в оперативном штабе на месте ЧП.

Разбор завалов близится к завершению, однако продолжаются работы по поиску еще одного пострадавшего. Жертвами взрыва стали четыре человека, семь получили ранения разной степени тяжести.

В медучреждении Гатчины остаются два человека, состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести. Второго пострадавшего доставили в областную больницу на вертолете, пишет ТАСС.

Напомним, что инцидент произошел днем 19 октября. Федеральное агентство новостей публиковало список пострадавших и видео пожара после взрыва. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Автор: Ирина Селезнева
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