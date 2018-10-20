Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Автоледи на Nissan с двумя пассажирами врезалась в дерево в Ленобласти

31
0 Оставить комментарий

Автоледи на Nissan с двумя пассажирами врезалась в дерево в Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 октября. В Ленинградской области на подъезде к поселку Брусничное автоледи на Nissan съехала в кювет и врезалась в дерево, сообщили Федеральному агентству новостей в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло 20 октября около 9.00. Водитель 1970 года рождения и два ее пассажира — женщина 1969 года рождения и мужчина 1968 года рождения получили травмы средней степени тяжести.

Пострадавших госпитализировали в медучреждение, по факту аварии проводится проверка. Выясняются обстоятельства, при которых автоледи въехала в дерево.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое