В Петербурге предложили сделать День учителя выходным

Санкт-Петербург, 20 октября. Депутаты ЗакСа Петербурга Максим Резник, Михаил Барышников и Денис Четырбок внесли в городской парламент законопроект о включении Дня учителя в число нерабочих праздничных дней РФ.

ЮНЕСКО провозгласило 5 октября Всемирным днем учителя. Этот праздник отмечается в более чем 100 стран мира. Авторы законопроекта отмечают, что многие государства сделали этот день выходным.

Резник, Барышников и Четырборк предлагают включить 5 октября в перечень государственных праздников со статусом выходного дня. Таким образом учителя смогут встречаться со своими учениками в нерабочее время, либо организовывать встречи с выпускниками.