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На севере Петербурга разбился «Делимобиль», водитель сбежал с места аварии

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На севере Петербурга разбился «Делимобиль», водитель сбежал с места аварии

Санкт-Петербург, 20 октября. В ночь на 20 октября в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП. На проспекте Энгельса по неизвестной причине перевернулся «Делимобиль».

Водитель автомобиля скрылся с места аварии, сообщил очевидец, который поделился фото. Он прокомментировал снимок, отметив, что на Энгельса не приехали еще ни сотрудники ГИБДД, ни правоохранительные органы, ни машины скорой помощи.

По словам очевидца, он оказался на месте ДТП в 4.30. Эвакуатор забрал поврежденный автомобиль, у которого сильно пострадала крыша. Ранее на трассе «Сортавала» при столкновении двух иномарок пострадали дети.

Автор: Ирина Селезнева
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