Шнуров побил собственный рекорд по числу зрителей на «Санкт-Петербург Арене»

Санкт-Петербург, 20 октября. Музыкант Сергей Шнуров ранее анонсировал, что его группа «Ленинград» идет на рекорд по продаже билетов перед концертом на арене «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

Однако его выступление 19 октября побило прежний рекорд. На домашнем стадионе футбольного клуба «Зенит» послушать песни Шнурова собралось более 65 тысяч человек.

Ранее группировка гордилась концертом на московском стадионе «Открытие Арене», на которой в июле 2018 года удалось собрать свыше 47 тысяч человек. Музыкант сообщил журналистам об этом до начала концерта. Теперь он планирует покорить все стадионы России, на где проходили матчи ЧМ-2018.