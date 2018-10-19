Губернатор Ленинградской области выехал на место взрыва в Гатчине

Всеволожск, 19 октября. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выехал на место взрыва в у станции Гатчина-Товарная-Балтийская. Как сообщалось, ранее на заводе «Авангард» взорвалась пиротехника.

По словам Дрозденко, экстренные службы региона подняты по тревоге.

«Взрыв на заводе пиротехники в Гатчине, предварительно — бытовой корпус. Выехал на место», — написал Дрозденко на своей странице в Instagram.

По данным оперативным служб, при взрыве на заводе пострадали около 10 человек. Также известно об одном погибшем.

По данным ФАН, еще три человека находятся под завалами, в том числе ребенок. На месте дежурят семь карет скорой помощи.

Отметим, что на ЗАО Гатчинский завод "Авангард" работают около 700 человек, производственные площади занимают около 23 тысяч квадратных метров.