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Стало известно о финансовых трудностях взорвавшегося завода в Гатчине

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Стало известно о финансовых трудностях взорвавшегося завода в Гатчине

Гатчина, 19 октября. У правоохранительных органов возникли трудности с определением руководителя пиротехнического завода «Авангард»  в Гатчине, где 19 октября произошел мощный взрыв. Корреспондент Федерального агентства новостей сообщает, что у завода были финансовые трудности.

Стало известно о финансовых трудностях взорвавшегося завода в Гатчине

Взрыв прогремел около 16.40 у станции Гатчина-Товарная-Балтийская Октябрьской железной дороги. По последним данным, жертвами трагедии стали два человека, еще шесть получили травмы различной степени тяжести.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные, территория оцеплена. Обстоятельства трагедии установит оперативный штаб.

Ранее ФАН опубликовало фотографии цеха, где прогремел взрыв.

Автор: Софья Куликова
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