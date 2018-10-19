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Число пострадавших при взрыве на заводе под Петербургом достигло шести

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Число пострадавших при взрыве на заводе под Петербургом достигло шести

Санкт-Петербург, 19 октября. Число пострадавших при взрыве на заводе в Гатчине достигло шести, два человека погибли, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Двух человек госпитализироали в Гатчинскую ЦРБ, один пациент находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии срежней степени тяжести. Еще двое — на амбулаторном лечении.

Средим погибших — Дмитрий К. 1980 года рождения, личность второй жертвы устанавливается.

Автор: Ирина Селезнева
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