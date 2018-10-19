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Появились фото цеха пиротехнического завода, где прогремел взрыв

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Появились фото цеха пиротехнического завода, где прогремел взрыв

Санкт-Петербург, 19 октября. Фото цеха завода пиротехники в Гатчине, где сегодня прогремел мощный взрыв, появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Появились фото цеха пиротехнического завода, где прогремел взрыв

Появились фото цеха пиротехнического завода, где прогремел взрыв

Жертвами ЧП на заводе «Авангард», по последним данным, стали два человека. На месте работают пожарные расчеты, кареты скорой помощи. Обстоятельства и причины произошедшего выясняет оперативный штаб. Он же координирует действия по ликвидации последствий взрыва. Территория производства оцеплена.

Появились фото цеха пиротехнического завода, где прогремел взрыв

Появились фото цеха пиротехнического завода, где прогремел взрыв

Автор: Ярослава Замысловатова
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