Появились фото цеха пиротехнического завода, где прогремел взрыв

Санкт-Петербург, 19 октября. Фото цеха завода пиротехники в Гатчине, где сегодня прогремел мощный взрыв, появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Жертвами ЧП на заводе «Авангард», по последним данным, стали два человека. На месте работают пожарные расчеты, кареты скорой помощи. Обстоятельства и причины произошедшего выясняет оперативный штаб. Он же координирует действия по ликвидации последствий взрыва. Территория производства оцеплена.