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Стали известны имена пострадавших при взрыве на заводе в Гатчине

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Стали известны имена пострадавших при взрыве на заводе в Гатчине

Санкт-Петербург, 19 октября. На пиротехническом заводе «Авангард» в Ленинградской области после пожара произошел взрыв. Стало известно имя первой пострадавшей — Ирина Ч. 1980 года рождения. Женщина находится в противошоковом отделении Гатчинской больницы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

На заводе «Авангард» в Гатчине вечером 19 октября произошел взрыв. Женщина, которую увезла скорая с места ЧП, находится в крайне тяжелом состоянии. Медики госпитализировали Анну Г. 1982 года рождения в тяжелом состоянии.

По данным ФАН, в лакокрасочном цеху взорвалась пиротехника. На месте ЧП находятся семь машин скорой помощи. Сообщается об одном погибшем, Дмитрий К. 1980 года рождения.

Автор: Ирина Селезнева
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