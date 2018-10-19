Появилось видео пожара после мощного взрыва под Петербургом

Санкт-Петербург, 19 октября. На заводе «Авангард» у станции Гатчина-Товарная-Балтийская взорвалась пиротехника, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

На место происшествия выехали машины правоохранительных органов, скорая помощь. По данным ФАН, два человека пострадали, еще три человека находятся под завалами, в том числе ребенок.

Двух человек срочно госпитализировали в Гатчинскую больницу, одна из них женщина, она находится в тяжелом состоянии. На месте дежурит семь машин скорой помощи из Гатчины.

Обломки крыши блокировали участок Октябрьской железной дороги. Как сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы, пожара и дыма уже нет. Взрыв сопровождался жутким грохотом, в соседних домах выбило стекла. Пострадали машины, которые стояли недалеко от места взрыва. Территорию завода забросало обломками кровли и кирпичей.